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Дружину голови ГУР Кирила Буданова отруїли

Оновлено
28 листопада 2023, 10:12

Дружину голови ГУР Кирила Буданова отруїли

Дружину голови української розвідки отруїли. Фото: journalist.today Дружину голови української розвідки отруїли. Фото: journalist.today

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про отруєння дружини керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова — Маріанни. Жінка перебуває у лікарні. Про це повідомив «Бабель» за посиланням на джерела в розвідці.

Оновлено. Пізніше інформацію про отруєння Маріанни Буданової офіційно підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

Зазначається, що Маріанні діагностували ураження важкими металами.

«Зараз завершується курс лікування, далі контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР.

У ГУР зазначили, що ці речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

Наразі ведеться розслідування ймовірної спроби вбивства дружини голови ГУР.

У розвідці підкреслили, що на Кирила Буданова також робили замахи до і після повномасштабного вторгнення.

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