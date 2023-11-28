Дружину голови ГУР Кирила Буданова отруїли

Дружину голови української розвідки отруїли. Фото: journalist.today

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про отруєння дружини керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова — Маріанни. Жінка перебуває у лікарні. Про це повідомив «Бабель» за посиланням на джерела в розвідці.



Оновлено. Пізніше інформацію про отруєння Маріанни Буданової офіційно підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.



Зазначається, що Маріанні діагностували ураження важкими металами.



«Зараз завершується курс лікування, далі контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР.



У ГУР зазначили, що ці речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.



Наразі ведеться розслідування ймовірної спроби вбивства дружини голови ГУР.



У розвідці підкреслили, що на Кирила Буданова також робили замахи до і після повномасштабного вторгнення.