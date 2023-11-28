Окупанти атакували Україну дронами та ракетами: скільки цілей збило ППО

Сьогодні, 28 листопада, російська армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ППО збила два дрони.



«Цієї ночі, 28 листопада 2023 року, протиповітряною обороною знищено ударний БПЛА типу «Shahed», а під ранок, на півдні — розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», — йдеться у повідомленні.



Також, за даними Повітряних сил, уночі на східному напрямку росіяни застосовували авіаційну ракету.



Зазначається, що близько 9:00 ранку армія РФ завдала удару по Запоріжжю балістичною ракетою (ймовірно «Іскандер-М»).



Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів , що окупанти вдарили по Кривому Розі ракетою.