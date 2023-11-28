Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ППО

Сегодня, 28 ноября, российская армия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ППО сбила два дрона.



«Этой ночью, 28 ноября 2023 года, противовоздушной обороной уничтожен ударный БПЛА типа «Shahed», а под утро, на юге — разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10»», — говорится в сообщении.



Также, по данным Воздушных сил, ночью на восточном направлении россияне применяли авиационную ракету.



Отмечается, что около 9:00 утра армия РФ нанесла удар по Запорожью баллистической ракетой (вероятно «Искандер-М»).



Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой.