У РФ збили безпілотник, що летів на Москву

Росію атакував невідомий безпілотник, його нібито знищили над Подільським сьогодні вранці, 29 листопада. Про це повідомило видання Baza з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

«Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — заявив Собянін.

У Міністерстві оборони РФ також повідомили, що безпілотник збили над територією Подільського міського округу Московської області приблизно о 6:30.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 листопада в Підмосков'ї, Тулі та інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів і нібито роботу ППО.