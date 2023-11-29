Сили оборони України ліквідували понад 1140 окупантів за добу

Минулої доби, 28 листопада, російські окупаційні війська РФ зазнали суттєвих втрат в особовому складі та техніці, не дорахувавшись понад 1140 своїх військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 327580 осіб. На додаток до ліквідованих окупантів, українські захисники знищили також 15 танків, 27 бойових броньованих машин та 32 артилерійські системи.



До того ж ЗС РФ втратили три одиниці РСЗВ і стільки ж систем ППО. Нагадаємо, що російські окупанти продовжують втрачати живу силу на Таврійському напрямі.



Дедалі більше випадків, коли солдати РФ відмовляються йти у наступ, а російське командування кидає у м'ясні штурми «зеків».