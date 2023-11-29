Армія РФ обстріляла Донецьку область: Мороз показав фото пошкоджень

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія минулої доби, 28 листопада, продовжила атакувати населені пункти в Донецькій області. Зокрема, Торецьк, Костянтинівка, Нью-Йорк та інші. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За його інформацією, на Волноваському напрямі обстріляно Новоукраїнку Вугледарської громади — без жертв. На Донецькому напрямку під вогнем Курахівка та околиці Петрівки Селидівської громади.





Крім того, на Горлівському напрямку у Торецькій громаді під обстрілами Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Дружба і Щербинівка. У громаді поранено 7 людей: 5 у Торецьку і 2 у Північному; пошкоджено 12 будинків і 5 об'єктів інфраструктури. У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки і гараж, в Іжевці — 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 будинки і промислова будівля. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка.





На Лисичанському напрямку під обстрілами Сіверськ. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.





Нагадаємо, Телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував фотографії наслідків вечірнього обстрілу міста російськими військами вчора, 28 листопада.