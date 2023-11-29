Через бойові дії без світла залишаються 6 населених пунктів на Донеччині — Міненерго

Через бойові дії з боку російських окупантів станом на ранок 29 листопада 6 населених пунктів Донецької області без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«В результаті бойових дій знеструмлено 6 населених пунктів (3,9 тисяч абонентів). Відновлено електропостачання у 40 населених пунктах (9,7 тисячі споживачів)», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що без електропостачання залишаються 116 населених пунктів — 119 тисяч точок обліку.



Нагадаємо, майже 81 тисяча абонентів на території так званої «ДНР» не має енергопостачання після урагану.