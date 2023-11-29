Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: є руйнування

Російська армія обстріляла Покровськ Донецької області з літака. Внаслідок атаки є руйнування. Про це передає «Суспільне».



За словами голови Покровської МВА Сергія Добряка, обстріл стався 28 листопада о 10:50. Окупанти атакували місто з авіації ракетою, потрапивши до господарської будівлі.



«Комунально-господарська будівля зазнала невеликих руйнувань. Там без поранених, без особливих ушкоджень», — розповів він.



Добряк уточнив, що росіяни вперше обстріляли місто із літака.



«З літака це був перший обстріл, зазвичай це С-300 або «Іскандери» до цього були», — резюмував голова МВА.



Нагадаємо, окупанти двічі атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок атак є руйнування.