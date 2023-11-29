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Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: є руйнування

29 листопада 2023, 16:32

Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: є руйнування

Російська армія обстріляла Покровськ Донецької області з літака. Внаслідок атаки є руйнування. Про це передає «Суспільне».

За словами голови Покровської МВА Сергія Добряка, обстріл стався 28 листопада о 10:50. Окупанти атакували місто з авіації ракетою, потрапивши до господарської будівлі.

«Комунально-господарська будівля зазнала невеликих руйнувань. Там без поранених, без особливих ушкоджень», — розповів він.

Добряк уточнив, що росіяни вперше обстріляли місто із літака.

«З літака це був перший обстріл, зазвичай це С-300 або «Іскандери» до цього були», — резюмував голова МВА.

Нагадаємо, окупанти двічі атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок атак є руйнування.

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