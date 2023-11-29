Армия РФ ударила ракетой по Покровску: есть разрушения

Российская армия обстреляли Покровск Донецкой области с самолета. В результате атаки есть разрушения. Об этом передает «Суспільне».



По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, обстрел произошел 28 ноября в 10:50. Оккупанты атаковали город из авиации ракетой, попав в хозяйственное здание.



«Коммунально-хозяйственное здание испытало небольшие разрушения. Там без раненых, без особых повреждений», — рассказал он.



Добряк уточнил, что россияне впервые обстреляли город из самолета.



«Из самолета это был первый обстрел, обычно это С-300 или «Искандеры» до этого были», — резюмировал глава ГВА.



Напомним, оккупанты дважды атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. В результате атак есть разрушения.