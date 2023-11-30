Внаслідок обстрілів у Торецьку пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти минулої доби, 29 листопада, вдарили по населених пунктах на Донеччині. Під обстріл потрапили Новоукраїнка, Костянтинівка, Торецьк та інші. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«На Горлівському напрямку в Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі та промислову споруду. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків та промислову будівлю. У Торецьку пошкоджено 4 приватні будинки та адмінбудівлю», — написав він.





За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямку авіабомбою зруйновано нежитлову споруду в Новоукраїнці.



На Донецькому напрямку під вогнем Новоекономічне Гродівської громади, обійшлося без жертв та руйнувань.



На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Серебрянці Сіверської громади та Ямполі Лиманської громади.



Нагадаємо, російські війська в ніч проти 30 листопада завдали ракетних ударів по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новоградівка та Мирноград. Відомо про 10 постраждалих, серед них 4 дитини. Крім того, 5 людей шукають під завалами.