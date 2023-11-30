Війська РФ вночі вдарили по Костянтинівці із С-300: є влучення

Російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині вчора в ніч на 29 листопада. Через атаку є пошкодження, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Минула доба в громаді пройшла неспокійно. О 02:05 стався ворожий ракетний обстріл Костянтинівки із ЗРК С-300, а саме 2 попадання по території заводу «Обважнювачів», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та 2 виробничі цехи заводу. Поранених та загиблих на місці не виявлено.



Нагадаємо, російські війська в ніч проти 30 листопада завдали ракетних ударів по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новоградівка та Мирноград. Відомо про одного загиблого, 10 постраждалих, серед них 4 дитини. Крім того, 5 людей шукають під завалами.