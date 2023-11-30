Войска РФ ночью ударили по Константиновке из С-300: есть попадания

Российская армия атаковала Константиновку Донецкой области вчера в ночь на 29 ноября. Из-за атаки есть повреждения, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«Прошедшие сутки в громаде прошли беспокойно. В 02:05 произошел вражеский ракетный обстрел Константиновки из ЗРК С-300, а именно 2 попадания по территории завода «Утяжелителей»», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены админздание и 2 производственных цеха завода. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.



Напомним, российские войска в ночь на 30 ноября нанесли ракетные удары по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Покровск, Новоградовка и Мирноград. Известно об одном погибшем, 10 пострадавших, среди них 4 ребенка. Кроме того, 5 человек ищут под завалами.