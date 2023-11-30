Колишній віцемер Уфи поїхав воювати в Україну

Колишній віцемер Уфи та голова району у Башкортостані поїхав воювати в Україну. Про це пише російський телеграм-канал ASTRA.



У телеграм-каналі підтвердили, що глава Куюргазинського району Юлай Ільясов поїхав на фронт. Він очолював Куюргазинський район із 2019 року.

Колишній віцемер Уфи та голова Куюргазинського району Юлай Ільясов. Фото: Telegram

До цього він працював віцемером Уфи та міністром земельних та майнових відносин Башкортостану. На війну з Україною їздять багато чиновників. Деякі з них, як, наприклад, голова однієї з новосибірських сільрад Сергій Матвєєв, там гинуть.



Нагадаємо, що Маноліс Пілавов, який з 2014 року був головою окупаційної адміністрації Луганська, залишив місто і поїхав до Росії.