Внаслідок обстрілу Бериславського району поранено двох поліцейських

Двох поліцейських Бериславського районного відділу поліції Херсонської області було поранено 30 листопада внаслідок дронової атаки ворога. Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Іван Виговський.

Травми отримали, 22-річний та 37-річний поліцейські, які прямували за викликом.

За попередніми даними, росіяни застосували ВОГ-17.

«Колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення евакуювали поранених до лікарні, де медики надають правоохоронцям необхідну допомогу. Щодня поліцейські продовжують працювати, незважаючи на загрози та небезпеку, щоб максимально забезпечити всім мешканцям України безпечне середовище та поліцейські послуги», — додав.