«Донеччина: навколо краси» у Раді Європи презентували книгу фотографа з Донбасу

Українська делегація презентувала учасникам засідання книгу «Донеччина: довкола краси» з роботами Дмитра Балховітіна. Про це повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи.



«Книга містить фотографії, зібрані за останні 20 років, але саме видання автор готував під час реальних бойових дій у найгарячіших точках фронту», — йдеться у повідомленні.



Дмитро Балховітін — професійний фотограф, альпініст, автор фото-блогу про Донецьку область. Незважаючи на професійну кар'єру фотографа, вільний час Дмитро приділяє фотодокументуванню природної спадщини Донецької області – заповідників та пам'яток природи. З початку повномасштабного вторгнення, Дмитро Балховітін пішов до лав ЗСУ, щоб звільнити рідний край від російських загарбників.