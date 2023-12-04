«Донетчина: вокруг красоты» в Совете Европы презентовали книгу фотографа с Донбасса

Украинская делегация презентовала участникам заседания книгу "Донетчина: вокруг красоты" с работами Дмитрия Балховитина. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы

«Книга содержит фотографии, собранные за последние 20 лет, но само издание автор готовил во время реальных боевых действий в самых горячих точках фронта», — говорится в сообщении.

Дмитрий Балховитин - профессиональный фотограф, альпинист, автор фото-блога о Донецкой области. Несмотря на профессиональную карьеру фотографа, свободное время Дмитрий уделяет фотодокументированию природного наследия Донецкой области - заповедников и памятников природы. С начала полномасштабного вторжения, Дмитрий Балховитин пошел в ряды ВСУ, чтобы освободить родной край от российских захватчиков.