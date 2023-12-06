Росіяни вдарили по Куп'янському району, двоє травмованих

Російські окупанти обстріляли село, яке розташоване в Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні близько 09:30 внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранень дві місцеві мешканки», — написав він.



За словами Синєгубова, одну з постраждалих доправили до лікарні, іншу — надали допомогу на місці.



Крім того, глава регіону зазначив, що о 10:05 росіяни завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.



Нагадаємо, росіяни минулої доби атакували дронами-камікадзе типу Shahed Чугуєв і Борову. Пошкоджено низку об'єктів, є поранено.