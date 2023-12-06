«ДНР»: в окупованому Донецьку троє людей постраждали через скидання вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 6 грудня, в окупованому Донецьку постраждало двоє людей через скидання вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив так званий голова Донецька Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечних предметів із ворожих безпілотних літальних апаратів у Кіровському районі у мікрорайоні Мирний поранено жінку 1959 року народження, по вул. Бірюзова поранено чоловіка 1969 року народження, в районі шахти ім. Абакумова поранено жінку 1946 року народження», — написав він.



Крім того, Кулемзін додав, що під час обстрілу Кіровського району по вул. Бірюзова поранено жінку 1996 року народження та двох чоловіків 1963 та 1985 років народження.



Також пошкоджено фундамент та скління багатоквартирних житлових будинків.



Нагадаємо, у Кіровському районі тимчасово захопленого Росією Донецька постраждали двоє місцевих жителів через скидання вибухонебезпечного предмета.