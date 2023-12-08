Здавала позиції ЗСУ брату-«ДНРівцю»: до позбавлення волі засудили мешканку Краматорська

Дніпропетровський районний суд визнав мешканку Краматорська, яка здавала позиції Збройних сил України братові-«ДНРівцю» винною у колабораціонізмі. Жінку засуджено до 12 років ув'язнення. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 грудня.

Як йдеться у рішенні суду, на початку червня 2023 року жінка, спілкуючись у Telegram з представником збройних формувань РФ, погодилася допомагати у бойових діях проти Збройних Сил України.

Її співрозмовником був «кулеметник зведеної роти Міністерства доходів та зборів ДНР», старший лейтенант», тимчасово відряджений до незаконного збройного формування «Внутрішні війська «ДНР».

Жінка близько півтора місяця надсилала фото, відео, текстові та голосові повідомлення про місця знаходження військової техніки ЗСУ у Краматорську та Слов'янську, в тому числі автомобіля радіоелектронної розвідки.

27 червня 2023 року зловмисниця передала, що в ресторані «Ріо» у Краматорську під час влучення ракети перебували офіцери ЗСУ, які, за її словами, відзначали день народження.

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У судовому засіданні жінка винною визнала себе у повному обсязі та сказала, що бойовик «ДНР» є її рідним братом. Вона стверджує, що гроші чи інші цінності від брата не отримувала.

До утримання під вартою працювала продавцем у ФОП. Просила врахувати її щире каяття, незадовільний стан здоров'я та суворо не карати. Обвинувачену засудили до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати будь-які посади в органах місцевого самоврядування та державної влади строком на 10, без конфіскації майна.