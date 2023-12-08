Сдавала позиции ВСУ брату-«ДНРовцу»: к лишению свободы приговорили жительницу Краматорска

Днепропетровский районный суд признал жительницу Краматорска, которая сдавала позиции Вооруженных сил Украины брату-«ДНРивцу» виновной в коллаборационизме. Женщина приговорена к 12 годам заключения. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 1 декабря.

Как говорится в решении суда, в начале июня 2023 женщина, общаясь в Telegram с представителем вооруженных формирований РФ, согласилась помогать в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

Ее собеседником был «пулеметчик сводной роты Министерства доходов и сборов ДНР», старший лейтенант», временно откомандированный к незаконному вооруженному формированию «Внутренние войска «ДНР».

Женщина около полутора месяцев посылала фото, видео, текстовые и голосовые сообщения о местах нахождения военной техники ВСУ в Краматорске и Славянске, в том числе автомобиля радиоэлектронной разведки.

27 июня 2023 года злоумышленница передала, что в ресторане «Рио» в Краматорске во время попадания ракеты находились офицеры ВСУ, по ее словам, отмечавшие день рождения.

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В судебном заседании женщина виновной признала себя в полном объеме и сказала, что боевик «ДНР» является ее родным братом. Она утверждает, что деньги или другие ценности от брата не получала.

До содержания под стражей работала продавцом в ФЛП. Просила учесть ее искреннее раскаяние, неудовлетворительное состояние здоровья и строго не наказывать. Обвиняемую приговорили к 12 годам лишения свободы с запретом занимать какие-либо должности в органах местного самоуправления и государственной власти сроком 10, без конфискации имущества.