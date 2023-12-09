Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка

Російські військові у п'ятницю, 8 грудня, обстріляли село Степногірськ Запорізької області, загинула 56-річна місцева мешканка, зруйновано адмінбудівлю та інші об'єкти інфраструктури населеного пункту. Про це повідомив Офіс генпрокурора у суботу.

«При процесуальному керівництві Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада російська армія вдарила ракетою по підприємству у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.