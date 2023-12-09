Из-за обстрела РФ в Запорожской области погибла женщина

Российские военные в пятницу, 8 декабря, обстреляли село Степногорск Запорожской области, погибла 56-летняя местная жительница, разрушено админздание и другие объекты инфраструктуры населенного пункта. Об этом сообщил Офис генпрокурора в субботу.

«При процессуальном руководстве Васильевской окружной прокуратуры Запорожской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось, что 28 ноября российская армия ударила ракетой по предприятию в Запорожье. В результате обстрела один человек получил ранения.