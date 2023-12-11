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Окупанти планують «націоналізувати» земельні ділянки українців

11 грудня 2023, 16:40

Окупанти планують «націоналізувати» земельні ділянки українців

Російські окупанти планують провести інвентаризацію земельних ділянок та «націоналізувати» ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності, інформує «Центр національного спротиву».

Зазначається, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт Росії.

«Отже, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях», - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що про таку політику незаконної «націоналізації» вже повідомлялося раніше, оскільки російські окупанти планували провести її давно.

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