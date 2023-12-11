Швеція відправить Україні великий пакет допомоги: що до нього увійде

Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні, кошти підуть на підтримку населення країни напередодні зими. Йдеться про 1,4 мільярда крон (понад 130 млн доларів). Про це повідомляє SVT.



«На цей час — це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні», — заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон на пресконференції.



Більшість грошей, 900 мільйонів шведських крон, надходить до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.



За словами міністра міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохана Форсселла, саме цього вимагала українська сторона. Крім того, він звинуватив Росію у проведенні свого роду «енергетичного тероризму» проти України.



«Росія навмисно атакує громадянську інфраструктуру, щоб гарантувати, що цивільному населенню, яке і без того зазнало серйозних випробувань, доведеться ще важче. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як збудувати нове, так і відновити зруйноване», — заявив Йохан Форсселл.



Нагадаємо, державна міністерка у справах Європи ФРН Ганна Люрманн перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі підтвердила, що її країна подвоїть військову допомогу Україні наступного року.