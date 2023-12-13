Вночі РФ атакувала Київ ракетами: стали відомі подробиці про збитки та постраждалих

Пожежа в Дарницькому районі Києва, спричинена падінням уламків російської ракети. Фото: КМВА

У середу, 13 грудня, близько 3:00 у Києві пролунало близько десяти потужних вибухів. Після цього у місті оголосили тривогу. Внаслідок падіння уламків збитих ППО ракет виникли пожежі у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомила 13 грудня вранці Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що РФ запустила ракети, швидше за все, з північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО всі вони були знищені.

Проте внаслідок роботи ППО у трьох лівобережних районах міста сталося падіння уламків, які пошкодили будинки, травмували людей та спровокували пожежі.

Так, у Дарницькому районі виник спалах приватного будинку на площі 400 кв. метрів.

У Дніпровському районі сталося загоряння балкона на 7 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкодження фасаду та вікон будинку, спалахнули 4 авто у дворі будинку. Проводилася евакуація мешканців. Постраждалі отримали переважно різані рани та отримали першу медичну допомогу. Також у цьому районі сталося займання приватного будинку на площі 2 кв. м, йдеться у повідомленні КМВА.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості та на проїжджій частині.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждала 51 особа, серед них 6 дітей. 18 постраждалих було госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості, 27 отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, в ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Київ ракетами. Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків у Дарницькому районі столиці. Відомо, що четверо людей постраждали.