У «Київстарі» розповіли, коли з'явиться мобільний зв'язок

У компанії «Київстар» обережно говорять про термін відновлення зв'язку після збою 12 грудня. Розглядаються кілька сценаріїв. Про це в інтерв'ю Forbes повідомив президент компанії Олександр Комаров.

«Це найважче питання сьогодні, бо я не хочу цього спекулювати. Ми маємо кілька сценаріїв. Базовий і він оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї бази клієнтів фіксованого інтернету», — запевнив він.

Комаров зазначив, що з мобільними послугами трохи важче.

«Базовий сценарій, я сподіваюся, що завтра почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працездатність якоїсь системи і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту чи умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр», — пояснив президент компанії.

Він наголосив, що відновлення — це складний ітераційний процес.

«З одного боку, ми відновлюємося, з іншого — ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати», — резюмував Комаров.

Користувачі інтернет-послуги «Київстар Домашній» на Донеччині повідомили «Новинам Донбасу», що послуга запрацювала вчора, 12 грудня, після 19:00. За даними на 10:00 середи, 13 грудня, домашній інтернет від «Київстару» працює на Донеччині з короткочасними перебоями.

Нагадаємо, масштабний збій у мережі мобільного оператора «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Проблеми фіксуються масово на всій території України. При цьому користувачі «Київстару» не можуть підключитись до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.