У захопленому Луганську окупанти встановлюють камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя

Для посилення контролю у тимчасово окупованому Луганську росіяни встановлюють камери відеоспостереження. Використовуючи таку систему, можна встановити не тільки стать і вік, але і особистість людини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«У Луганську росіяни почали встановлювати камери відеоспостереження з можливістю розпізнавання обличчя. Такими системами облаштовані великі міста Росії, що дозволяє ФСБ тримати населення під тотальним контролем», — йдеться у повідомленні.



Крім того, за словами Лисогора, у Рубіжному окупанти організували додаткові патрулі. Вони шукають дезертирів, а також перевіряють громадянське населення. Виявляють чоловіків, які придатні до фронту.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Луганську працюватиме російський центр спецпідготовки «Воїн», в якому дітей навчатимуть стріляти.