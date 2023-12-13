У «ДНР» повідомили про масштабну DDoS-атаку на операторів зв'язку

На тимчасово окупованій Донецькій області відбулася масштабна кібератака на інтернет-ресурси та серверну інфраструктуру «Вуглетелекому» та інших операторів зв'язку. Про це повідомили у пресслужбі «міністерства зв'язку» угрупування «ДНР».



«Сьогодні, 13 грудня, о 9:10 зафіксовано безпрецедентно масштабну DDoS-атаку на офіційні інтернет-ресурси та серверну інфраструктуру ГУП ДНР «Вуглетелеком» та інших операторів зв'язку верхнього рівня, таких як ТОВ «Мешнет» та ТОВ «Фтіком», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що для захисту інфраструктури телекомунікаційної мережі вжито «екстренні заходи», які дозволяють зберегти працездатність мережі, проте призвели до «деградації» окремих видів послуг.



У «Мінзв'язку» додали, що «більша частина телекомунікаційної інфраструктури під захистом», а «роботи з ліквідації причин та наслідків атаки тривають».



«Звертаємо вашу увагу на те, що проблема з послугою доступу до мережі Інтернет у Вашого оператора зв'язку може бути викликана вищевказаними причинами», — наголошується в повідомленні.



Нагадаємо, в Україні тимчасово заблоковано послугу національного роумінгу для абонентів «Київстар».