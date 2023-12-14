Дивізія ВДВ окупантів зазнала величезних втрат на лівобережжі Херсонщини — британська розвідка

На початку грудня 2023 року відновлена 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.



Про це йдеться у звіті військової розвідки Міністерства оборони Великобританії за 14 грудня. Аналітики вважають, що це стало ударом по репутації командувача групи військ «Дніпро» генерал-полковника Михайла Теплинського.



Військові 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії взяли участь в операції та спробували вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.



Повідомляється, що їх погано підтримувала авіація та артилерія, у той час, як багато солдатів, швидше за все, були недосвідчені, що призвело до великих втрат.



Після інциденту російські «воєнкори» закликали командувача Дніпровської групи військ Теплинського подати у відставку.



Раніше в районі тимчасово окупованого села Кринки Херсонської області один із підрозділів 810 окремої бригади морської піхоти російських військ відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України.