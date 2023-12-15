Окупанти вдарили по Кураховому: є значні пошкодження, 5000 людей залишаються без світла

Окупанти атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Російські окупанти атакували Курахове на Донеччині сьогодні вночі, 15 грудня. Внаслідок обстрілів є значні пошкодження. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Протягом доби ворог знову гатив по Курахівській громаді», — написав він.



За словами Падуна, росіяни вдарили по промисловій зоні, приватному сектору та центральній частині міста.



«Пошкоджено 1 багатоквартирний житловий будинок. Є пряме влучання в павільйони на комунальному ринку КП «СПОЖИВАЧ». Без постраждалих та загиблих», — зазначив він.



Голова міської адміністрації уточнив, що без електропостачання близько 5000 споживачів Курахового, зокрема села Солнцевського та Успенівського страстинського округів та жителі міста Гірник вже п'ятий день без електрики.





Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Костянтинівку та Новомихайлівку Донецької області.