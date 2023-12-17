У Білгородській області повідомили про «стрілецький бій»

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що село Теребрене Краснояружського району нібито обстрілюють Збройні сили України, на його околицях триває «стрілецький бій». Про це він написав 17 грудня.

«За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі», — стверджує глава регіону.

За його словами, є пошкодження лінії електропередач у кількох селах. Аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з міністерством оборони РФ.

У свою чергу, російське видання Baza повідомило, що бій розпочався близько 11 ранку. У Теребрені живуть близько 200 людей, мешканців не евакуювали, зараз люди ховаються в укриттях.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що вночі та вранці в неділю ППО країни нібито призупинило атаку 35 «українських» безпілотників на об'єкти у трьох областях. За даними російських пабліків, дрони прямували у бік військового аеродрому Морозовськ у Ростовській області.