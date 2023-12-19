ЗСУ не збираються згортати свої операції через снарядний «голод» — Штупун

Збройні сили України не згортають свої операції, а переформатують їх за умов дефіциту снарядів. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі «Київ 24».

Таким чином він прокоментував публікацію агентства Reuters, коментар якому раніше дав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Таврія» Олександр Тарнавський. На думку Штупуна, у гонитві за гучним заголовком журналісти спотворили слова командувача.

«Боїприпаси перерозподіляються. Існує зменшення (кількості) боєприпасів, це не секрет. Але говорити про повне згортання операцій... Ну, наприклад, ОСУВ «Таврія» веде дві операції — оборонну та наступальну. Згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло всім військовим, але не всім цивільним», — сказав Штупун.

Раніше інформаційне агентство Reuters навело слова Тарнавського, який сказав, що ЗСУ зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і були змушені згорнути низку операцій через брак допомоги західних союзників. Він уточнив, що ЗСУ перейшли до оборони на південно-східному фронті на деяких ділянках, але намагаються атакувати на інших.