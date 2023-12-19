Окупанти мають переваги і в озброєнні, і в кількості особового складу — Сирський

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках продовжуються наступальні дії російських окупантів. На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що армія окупантів має переваги.



«Ситуація складна. Нам доводиться битися в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу», — написав він у своєму Telegram.



За інформацією Сирського, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v».



«Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області», — пояснив генерал.



Щодо Лиманського напряму, то російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.



Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ у районі Синьківки з метою захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп'янськ.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують атакувати позиції українських військових. На сході України втрати росіян набагато більші, ніж українців.