Морські піхотинці показали «приліт» по Т-90М у Кринках

У селищі Кринки Херсонської області підрозділом 37-ї окремої бригади морської піхоти було вражено російський танк Т-90М. Морські піхотинці змогли атакувати модернізований танк окупантів за допомогою FPV дрона-камікадзе.



За попередньою інформацією, влучання було зафіксовано українськими військовими в районі Корсунські дачі, Херсонської області селища Кринки.

Місце, де було розташовано російський танк. Фото: Google maps

Варто зазначити, що на сьогодні у розпорядженні російської армії налічується десь близько сотні одиниць танків Т-90 різних модифікацій.



Та Попри брак снарядів та проблем з переміщенням техніки біля Кринок, ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах на цій ділянці.



Раніше під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили, а потім і знищили російський ТОС-1А «Солнцепек».



Також на початку грудня 2023 року новостворена 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.