Україна та Британія підпишуть 10-річний пакт про безпеку для збереження контролю Чорного моря — Telegraph

Велика Британія та Україна найближчими тижнями підпише 10-річний пакт про безпеку. Таким чином, Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море. Про це повідомляє Telegraph.



Меморандум про взаєморозуміння зобов'язується «підтримувати Київ у боротьбі» проти Росії шляхом надання військової підтримки, орієнтованої на військово-морські активи, а також фінансової допомоги та обміну розвідданими.



Крім того, він також міститиме обіцянки про повоєнні гарантії безпеки, які дозволять відобразити напад Москви, якщо вона розгляне можливість повторного нападу, включаючи збільшення постачання зброї та відновлення санкцій.



Військові лідери були вражені діями України в Чорному морі, коли вона змусила російський флот залишити свій традиційний опорний пункт в окупованому Криму.



«(Угода) демонструє нашу відданість підтримці України у боротьбі. Вона також передбачає гарантії для надання допомоги у разі повторного нападу Росії», — повідомило джерело, близьке до переговорів.



Нагадаємо, Велика Британія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для допомоги Україні, яка постачатиме кораблі та інші транспортні засоби для посилення можливості України діяти на море.