Украина и Британия подпишут 10-летний пакт о безопасности для сохранения контроля Черного моря — Telegraph

Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишет 10-летний пакт о безопасности. Таким образом Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море. Об этом передает Telegraph.



Меморандум о взаимопонимании обязуется «поддерживать Киев в борьбе» против России путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские активы, а также финансовой помощи и обмена разведданными.



Кроме того, он также будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности, которые позволят отразить нападение Москвы, если она рассмотрит возможность повторного нападения, включая увеличение поставок оружия и возобновление санкций.



Военные лидеры были поражены действиями Украины в Черном море, когда она заставила российский флот уйти из своего традиционного опорного пункта в оккупированном Крыму.



«(Сделка) демонстрирует нашу преданность поддержке Украины в борьбе. Она также предусматривает гарантии для оказания помощи в случае повторного нападения России», — сказал источник, близкий к переговорам.



Напомним, Великобритания вместе с Норвегией возглавили новую морскую коалицию для помощи Украине, которая будет поставлять корабли и другие транспортные средства для усиления возможности Украины действовать на море.