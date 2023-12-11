НАЗК відкрило публічний доступ до реєстру декларацій

Національне агентство із запобігання корупції повідомило про відкриття публічного доступу до реєстру декларацій. Про це повідомили у пресслужбі.



«10 грудня 2023 року Національне агентство із запобігання корупції виконало вимоги ухваленого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що якщо у реєстрі не вдалося знайти певну особу, то це означає, що стосовно неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.



«Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі», — зазначили у пресслужбі НАЗК.



Нагадаємо, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.



Нагадаємо, 38 народних депутатів добровільно подали майнові декларації за 2022 рік, а у 2021 році таких нардепів було 53 особи.