Мешканці окупованого Донецька оголошено підозру у держзраді — прокуратура

Донеччанка добровільно співпрацювала з росіянами і очолила один із так званих судів окупантів. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2022 року донеччанка, маючи проросійські погляди та бажання наживи, погодилася працювати на окупантів. Вона зайняла псевдопосаду судді «Кіровського міжрайонного суду Донецька».

Жінка незаконно засуджує громадян України відповідно до нікчемного законодавства так званої республіки. Таким чином вона здійснює правосуддя від імені та на користь Російської Федерації.

«Згідно з українським законодавством максимально жінці загрожує 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на 15 років та конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Підозрювана перебуває у розшуку і щодо неї слідчі ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що інформаторів РФ з Торецька та Краматорська Донецької області засудили до тривалих термінів ув'язнення.