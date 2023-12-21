В окупованому Маріуполі ЗСУ знищили склади БК та техніку окупантів — Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що українські військові вразили склади боєприпасів та техніку загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.
«Вчора прийшла кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату в Кальміуському районі, де окупант необережно сховав БК і техніку», — зазначив він.
Він написав, що українським бійцям вдалося вразити усі необхідні цілі. Також повідомляється про ліквідацію десяти окупантів.
«Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба», — повідомив Андрющенко.
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Маріуполя у середу, 20 грудня, чули вибухи.