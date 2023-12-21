В оккупированном Мариуполе ВСУ уничтожили склады БК и технику оккупантов — Андрющенко

Появились подробности о взрывах в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что украинские военные поразили склады боеприпасов и технику захватчиков во временно оккупированном Мариуполе.

«Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе, где оккупант неосторожно спрятал БК и технику», — отметил он.

Он написал, что украинским бойцам удалось поразить все необходимые цели. Также сообщается о ликвидации десяти оккупантов.

«Дважды за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки», — сообщил Андрющенко.

Ранее в СМИ сообщалось, что жители временно оккупированного Мариуполя в среду, 20 декабря, слышали взрывы.