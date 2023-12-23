Війська РФ вдарили по підприємству в Кураховому: поранено п'ятьох людей

Російські військові завдали удару по одному з підприємств міста Курахове, внаслідок чого поранено п'ятьох працівників. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.



Уточнюється, що п'ятеро чоловіків 35, 49, 50 та 56 років, які під час обстрілу перебували на робочих місцях, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до лікарні для надання допомоги. Стан одного з них тяжкий.



Крім того, вибухами снарядів пошкоджено будинки підприємства.



За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).