Войска РФ ударили по предприятию в Курахово: ранены пять человек

Российские военные нанесли удар по одному из предприятий города Курахово, в результате чего ранены пять работников. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Уточняется, что пятеро мужчин 35, 49, 50 и 56 лет, которые при обстреле находились на рабочих местах, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в больницу для оказания помощи. Состояние одного из них тяжелое.



Кроме того, взрывами снарядов повреждены здания предприятия.



При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).