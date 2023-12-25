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Сили оборони України знищили за добу 28 БпЛА, дві ракети та два винищувачі окупантів

25 грудня 2023, 08:30

Сили оборони України знищили за добу 28 БпЛА, дві ракети та два винищувачі окупантів

У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час повітряного нападу росіяни також застосували керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Раніше командування ПС ЗСУ заявило про знищення двох літаків: один Су-34 — у Донецькій області (про який повідомляли ввечері) та один Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, 22 грудня опівдні, на південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі Су-34.

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