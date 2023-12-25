На Донеччині через негоду та обстріл без світла майже 20 населених пунктів — Міненерго

На Донеччині внаслідок негоди та обстрілів з боку російських окупантів без світла залишаються 19 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Станом на 9:00 через негоду залишається без електропостачання 11 населених пунктів (1,6 тисячі споживачів). Через обстріл знеструмлено 8 населених пунктів – 31 тисяча абонентів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що за добу відновили електропостачання 87 населеним пунктам — майже 30 тисяч точок обліку.



Над відновленням електропостачання працюють 39 бригад, 43 одиниці техніки.



Нагадаємо, на Донеччині внаслідок обстрілів багато будинків залишаються без світла. Відомо, що енергетики 24 грудня повернули електропостачання до 19 населених пунктів регіону.