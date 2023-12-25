На Донетчине из-за непогоды и обстрелов без света почти 20 населенных пунктов — Минэнерго

В Донецкой области в результате непогоды и обстрелов со стороны российских оккупантов без света остаются 19 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«По состоянию на 9:00 из-за непогоды остается без электроснабжения 11 населенных пунктов (1,6 тысяч потребителей). Из-за обстрелов обесточены 8 населенных пунктов — 31 тысяча абонентов», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что за сутки восстановили электроснабжение 87 населенным пунктам — почти 30 тысяч точек учета.



Над восстановлением электроснабжения работают 39 бригад, 43 единицы техники.



Напомним, в Донецкой области в результате обстрелов многие дома остаются без света. Известно, что энергетики 24 декабря вернули электроснабжение в 19 населенных пунктов региона.