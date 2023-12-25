Лазерна епіляція. Фото: EpiLaser

Лазерна епіляція користується великою популярністю завдяки високій безпеці та ефективності. Але деякі люди вважають, що в літній період заборонено проводити цю косметологічну послугу для уникнення опіків. Так як не можна поєднувати із засмагою на сонці та в солярії. Давайте розберемося, чи дозволяється робити епіляцію лазером при засмаглій шкірі. Від чого це залежить, і які можуть бути наслідки недотримання правил.

Принцип дії

Якщо розібратися в суті лазерного видалення волосся, то буде зрозуміліше, чому важливо дотримуватися певних рекомендацій. Принцип роботи лазера заснований на дії сфокусованого світлового імпульсу, що трансформується в тепло, і проникає у волосяний фолікул, що знаходиться в шкірі. Відбувається вплив на Меланін - барвник, що міститься в волосках. Через нагрівання фолікул ушкоджується та гине. На першій процедурі усуваються «цибулини» в стадії зростання, зазвичай це до 15–20% від загальної кількості. З інтервалами 4-8 тижнів вони повторюються до 12 разів, залежно від зони. За курс вдається усунути до 99% небажаного волосся. Далі потрібно 1-2 рази на рік відвідувати салон для підтримки отриманого ефекту.

Чи можна робити лазерну епіляцію на засмаглій шкірі

На жаль, свіжа засмага вважається протипоказанням для цієї послуги. При тривалому перебуванні на сонці, у тканинах збільшується кількість пігментованих ділянок. Під час процедури промінь діє на пігмент не тільки у волосках, а й у епідермі. Це збільшує ризик виникнення пошкоджень, оскільки велике скупчення меланіну відзначається у шкірному шарі. Темна засмагла шкіра притягує світлове випромінювання, в результаті ефективність лазера багаторазово знижується, а ймовірність термічного пошкодження зростає.



Потрібно відмовитися від відвідування солярію або пляжу за 5-20 днів до відвідування салону. Слід пам'ятати, що епіляцію можна робити за відсутності алергії на ультрафіолет, фотодерматитах, порфірії, активізованому герпесі, свіжих шрамах, підвищеній температурі тіла, застудних захворюваннях і загостренні хронічних хвороб.

Як впливає тип обладнання

Для лазерної епіляції використовують різні види апаратів, що розрізняються довжиною хвилі, яка вимірюється в нанометрах (нм):

Неодимовий (1070нм). Так як діє на кровоносні судини, що живлять коріння, дозволяється застосовувати на засмаглій шкірі.

Діодний (810нм). Підходить для темноволосих людей. А засмагати до та після проведення епіляції не рекомендується.

Олександритовий (750нм). Хороший для блондинок, але сьогодні використовується рідко через болючість, високу вартість та небезпеку при засмазі.

Новинкою косметології є універсальний гібридний 3D апарат. Його особливістю вважається трихвильова дія (1070/810/750 нм). Він поєднує три типи лазерних потоків, що дозволяє усунути тонке, товсте, темне, світле волосся. Але головний плюс, що лазерна епіляція 3D для засмаглої шкіри стала цілком безпечною. А обмеження на сонці становить лише 5 днів.



Фахівець має можливість виставляти всі параметри клієнта. А вбудований в обладнання механізм заморожування шкіри допомагає провести сеанс безболісно та без наслідків у вигляді опіку. Докладніше описано гібридну епіляцію на сторінці клініки «EpiLaser». Тут можете ознайомитися з відгуками про цю технологію та зорієнтуватися по цінам.

Чи можна засмагати відразу після лазерної епіляції

Ні, не можна, це додаткове навантаження, а шкірі потрібно обов'язково відпочити до 3 тижнів. Сонячні промені мають схожу дію, як і лазерне. Після процедури збільшується ризик термічної травми. Доведено, що прямий або розсіяний потік ультрафіолету висушує шкірний покрив і провокує чутливість.



Щоб уникнути травмування шкіри, рекомендується при виході на вулицю в сонячний час використовувати креми/гелі із сонцезахисним фактором не менше 50. Подібні косметологічні засоби допоможуть запобігти опікам.



Після епіляції слід відмовитись на 3 дні від пілінгів, скрабування, використання косметичних засобів на спиртовій основі, масажу, прийому гарячої ванни та душу. Протягом курсу забороняється робити депіляцію за допомогою воску, пінцету, цукрової пасти, механічного епілятора. Але можна використовувати депіляторний крем, ножиці, бритву, триммер. Це дозволить уникнути ускладнень, досягти ідеальної гладкості тіла та обличчя.



Як бачите, сучасна апаратура дозволяє зробити лазерну епіляцію при наявності засмаги. Але варто обов'язково дізнатися у лікаря-косметолога, скільки часу не можна засмагати. Від цього сильно залежить результативність та безпека шкіри.