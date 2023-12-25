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Можно ли делать лазерную эпиляцию на загорелой коже (PR)

25 декабря 2023, 16:35

Можно ли делать лазерную эпиляцию на загорелой коже (PR)

Лазерная эпиляция. Фото: EpiLaser Лазерная эпиляция. Фото: EpiLaser

Лазерная эпиляция пользуется большой популярностью, благодаря высокой безопасности и эффективности. Но некоторые люди считают, что в летний период запрещено проводить эту косметологическую услугу во избежание ожогов. Так как нельзя совмещать с загаром на солнце и в солярии. Давайте разберемся, разрешается ли делать эпиляцию лазером при загорелой коже. От чего это зависит, и какие могут быть последствия не соблюдения правил.

Принцип действия

Если разобраться в сути лазерного удаления волос, то будет понятнее, почему важно соблюдать определенные рекомендации. Принцип работы лазера основан на воздействии сфокусированного светового импульса, трансформирующегося в тепло, и проникающего в волосяной фолликул, находящийся в коже. Происходит влияние на Меланин – красящий пигмент, содержащийся в волосках. Из-за нагревания фолликул повреждается и погибает. На первой процедуре устраняются «луковицы» в стадии роста, обычно это до 15–20% от общего количества. С интервалами 4-8 недель они повторяется до 12 раз, в зависимости от зоны. За курс удается устранить до 99% нежелательных волос. Далее необходимо 1–2 раза в год посещать салон для поддержания полученного эффекта.

Можно ли делать лазерную эпиляцию на загорелой коже

К сожалению, свежий загар считается противопоказанием для данной услуги. При длительном пребывании на солнце, в тканях увеличивается количество пигментированных участков. Во время процедуры луч действует на пигмент не только в волосках, но и в самой эпидерме. Это увеличивает риск возникновения повреждений, так как большое скопление меланина отмечается в кожном слое. Темная загорелая кожа притягивает световое излучение, в результате эффективность лазера многократно снижается, а вероятность повреждения термического возрастает.

Потребуется отказаться от посещения солярия или пляжа за 5-20 дней до посещения салона. Следует помнить, что эпиляцию можно делать при отсутствии аллергии на ультрафиолет, фотодерматитах, порфирии, активизированном герпесе, свежих шрамах, при повышенной температуре тела, простудных заболеваниях и обострении хронических болезней.

Как влияет тип оборудования

Для лазерной эпиляции используют различные виды аппаратов, различающиеся длинной волны измеряемой в нанометрах (нм):

  • Неодимовый (1070нм). Так как действует на кровеносные сосуды питающие корни, разрешается применять на загорелой коже.
  • Диодный (810нм). Подходит для темноволосых людей. А загорать до и после проведения эпиляции не рекомендуется.
  • Александритовый (750нм). Хорош для блондинок, но сегодня используется редко из-за болезненности, высокой стоимости и опасности для загорелых людей.

Новинкой косметологии является гибридный универсальный 3D аппарат. Его особенностью считается трехволновое воздействие (1070/810/750 нм). Он совмещает три типа лазерных потоков, что позволяет устранить тонкие, толстые, темные, светлые волосы. Но главный плюс, что лазерная эпиляция 3D для загорелой кожи стала полностью безопасной. А ограничение на солнце составляет всего 5 дней.

У специалиста есть возможность задавать все параметры клиента. А встроенный в оборудование механизм замораживания кожи помогает провести сеанс безболезненно и без последствий в виде ожога. Более подробно описана гибридная эпиляция на странице клиники «EpiLaser». Здесь можете ознакомиться с отзывами о данной технологии и сориентироваться по ценам.

Можно ли загорать сразу после лазерной эпиляции

Нет, нельзя, это дополнительная нагрузка, а коже нужно обязательно дать отдохнуть до 3 недель. Солнечные лучи оказывают похожее действие, как и лазерное. После процедуры многократно увеличивается риск термической травмы. Доказано, что прямой или рассеянный поток ультрафиолета сильно высушивает кожный покров и провоцирует чувствительность.

Чтобы избежать травмирования кожи, рекомендуется при выходе на улицу в солнечное время использовать кремы/гели с солнцезащитным фактором не менее 50. Подобные косметологические средства помогут предотвратить ожоги.

После эпиляции следует отказаться на 3 дня от пилингов, скрабирования, использования косметических средств на спиртовой основе, массажа,  приема горячей ванны и душа. На протяжении курса запрещается делать депиляцию с помощью воска, пинцета, сахарной пасты, механического эпилятора. Но можно применять депиляторный крем, ножницы, бритву, триммер. Это позволит избежать осложнений, добиться идеальной гладкости тела и лица.

Как видите, современная аппаратура позволяет сделать лазерную эпиляцию при загаре. Но стоит обязательно узнать у врача-косметолога, сколько времени нельзя загорать. От этого сильно зависит результативность и безопасность кожи.

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