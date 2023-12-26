У мережі з'явилося відео ближнього бою нацгвардійців та російських штурмовиків

У соціальних мережах опублікували відео як нацгвардійці бригади «Спартан» у ближньому бою знищують російських штурмовиків.



Зазначається, що російські військові намагалися зайти на позиції українських захисників, але їх із боєм вигнали бійці 3 бригади оперативного призначення «Спартан».



«Підрозділи РФ не залишають спроб подальшої окупації української землі. Так, на Запорізькому напрямку групи піхоти окупантів постійно намагаються штурмувати позиції нацгвардійців», - йдеться в описі відео.



Бійцям бригади «Спартан» доводиться вступати у стрілецькі бої з окупантами та українським військовим доводиться «викурювати» супротивника, який ховається за підбитою технікою, в норах та окопах.



За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти втратили у війні проти України вже 354 960 осіб особового складу.



Раніше Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходився на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.