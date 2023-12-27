Послугами мобільного центру зайнятості у Краматорську користуються мешканці віддалених селищ

Фахівці мобільного центру зайнятості самі приїжджають на зустріч із мешканцями віддалених селищ Краматорської громади. Фото: Краматорська МВА

Фахівці мобільного центру зайнятості в Краматорській громаді можуть оперативно діставатися навіть найвіддаленіших населених пунктів та надавати кваліфіковану допомогу громадянам безпосередньо на місці. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Зазначається, що 26 грудня фахівці ЦЗ відвідали Шабельківський старостинський округ. Вони ознайомили мешканців округу з переліком вакантних посад, розповіли про зручність використання електронного кабінету та продемонстрували Єдиний портал вакансій.

Також фахівці мобільного центру зайнятості розповіли про умови отримання ваучера на навчання та про можливість проходження професійного навчання.

За підсумками зустрічі зі спеціалістами 12 мешканців округу подали документи для реєстрації у службі зайнятості як безробітні, десяти претендентам на роботу було видано направлення на працевлаштування, 15 осіб вирішили взяти участь в «Армії відновлення», йдеться в повідомленні.