Услугами мобильного центра занятости в Краматорске пользуются жители отдаленных поселков

Специалисты мобильного центра занятости сами приезжают на встречу с жителями отдаленных поселков Краматорской громады. Фото: Краматорская ГВА

Специалисты мобильного центра занятости в Краматорской громаде могут оперативно добираться даже до самых отдаленных населенных пунктов и оказывать квалифицированную помощь гражданам непосредственно на месте. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

Отмечается, что 26 декабря специалисты ЦЗ посетили Шабельковский старостинский округ. Они ознакомили жителей округа с перечнем вакантных должностей, рассказали об удобстве использования электронного кабинета и продемонстрировали Единый портал вакансий.

Также специалисты мобильного центра занятости рассказали об условиях получения ваучера на обучение и о возможности прохождения профессионального обучения.

По итогам встречи со специалистами 12 жителей округа подали документы для регистрации в службе занятости как безработные, десяти соискателям работы было выдано направление на трудоустройство, 15 человек решили принять участие в «Армии восстановления», говорится в сообщении.